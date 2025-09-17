Serangan Rezim Zionis ke Pelabuhan al-Hudaydah Yaman / Upaya Menutup Pelabuhan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Media Yaman melaporkan jet tempur rezim Zionis melancarkan 12 serangan udara terhadap pelabuhan al-Hudaydah di barat Yaman. Serangan ini bertujuan menutup pelabuhan serta mencegah upaya rekonstruksi, menurut sumber militer Israel yang dikutip televisi Channel 12 dan 13.

Brigjen Yahya Saree, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, menyatakan sistem pertahanan udara berhasil mengacaukan pesawat musuh dan memaksa sebagian mundur sebelum mencapai sasaran di dalam wilayah Yaman.

Sumber militer Israel juga menegaskan serangan ini dilakukan untuk memperketat blokade laut terhadap Ansarullah. Hal ini terjadi setelah serangan rudal dan drone Yaman sebelumnya telah memaksa penutupan pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan.