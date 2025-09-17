Diskusi Ilmiah: Serial Daring Normalisasi Kekerasan di Kalangan Remaja

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam sebuah kursi bebas berpikir bertema “Dampak Tayangan Rumah Daring terhadap Identitas dan Kesehatan Mental Remaja” yang diselenggarakan oleh kalangan akademisi, pakar media dan kritikus film, Reza Nasiri, memperingatkan bahwa platform tayangan daring telah menormalisasi kekerasan dan pelanggaran hukum dalam benak remaja.

Ia menegaskan munculnya “kehidupan kedua” di dunia digital membuat generasi muda terjebak dalam krisis identitas dan ancaman serius terhadap kesehatan mental, sementara keluarga dan sistem pendidikan bersikap pasif.

Dalam diskusi ini hadir sejumlah pakar dan aktivis perempuan yang juga menyampaikan pandangannya.