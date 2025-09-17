  1. Home
Syekh Na’im Qasim: Israel Akan Runtuh / Kalian Para Mujahid yang Terluka adalah Pembawa Panji Imam Mahdi (ajf)

17 September 2025 - 20:08
News ID: 1728183
Sekjen Hizbullah Lebanon, Syekh Na’im Qasim, menyampaikan pesan video memperingati satu tahun ledakan pager oleh rezim Zionis.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekjen Hizbullah Lebanon, Syekh Na’im Qasim, dalam pesan video memperingati satu tahun ledakan pager oleh rezim Zionis menegaskan: “Israel pasti runtuh karena perlawanan akan terus berlanjut hingga kebebasan.”

Ia menyebut para korban luka sebagai pelopor basirah dan detak sejati perlawanan, menegaskan bahwa mereka justru kembali lebih kuat meski musuh ingin melumpuhkan mereka. Menurutnya, para mujahid yang terluka adalah pembawa pesan Islam, pengikut Imam Khomeini (ra) dan Imam Khamenei, serta penanti panji kemenangan Imam Mahdi (ajf).

