Hadirkan Solidaritas Terbesar untuk Palestina, Aksi Massa di Madrid Hentikan Balap Sepeda Vuelta Spanyol 2025

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Lebih dari 100 ribu pendukung Palestina memenuhi jalan-jalan utama Madrid dan berhasil menghentikan tahap akhir balap sepeda bergengsi Vuelta Spanyol 2025. Massa dengan slogan “Palestina Merdeka” memblokir jalur balapan hingga memicu bentrokan dengan polisi, yang menyebabkan 22 aparat terluka dan 2 orang ditangkap.

Aksi ini, dipimpin gerakan BDS, digambarkan sebagai “solidaritas terbesar untuk Palestina dalam sejarah Spanyol”. Penyelenggara membatalkan tahap terakhir dan upacara penghargaan, menjadikan Jonas Vingegaard sebagai pemenang tanpa seremoni.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez memuji rakyatnya yang turun ke jalan demi Palestina dan menyerukan larangan tim Israel di kompetisi dunia. Sebaliknya, oposisi menuduh Sánchez memprovokasi kerusuhan. Israel mengecam keras, menyebut aksi ini “memalukan” dan menuduh Sánchez anti-Semit.

Peristiwa ini menjadi simbol solidaritas rakyat Spanyol terhadap Palestina dan mempertegas peran olahraga sebagai arena protes terhadap kebijakan apartheid Israel.