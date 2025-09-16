Reaksi Tel Aviv terhadap laporan PBB: "Komite investigasi harus dibubarkan!"

Menurut kantor berita ABNA mengutip Russia Today, Kementerian Luar Negeri rezim Zionis, sebagai tanggapan atas publikasi laporan komite investigasi PBB mengenai tindakan genosida yang dilakukan oleh Tel Aviv di Gaza, menuntut pembubaran komite tersebut.

Kementerian ini menolak laporan tersebut dan mengklaim bahwa laporan itu disusun berdasarkan data dari gerakan Hamas.

Beberapa menit sebelumnya, komite investigasi internasional yang berafiliasi dengan PBB mengumumkan bahwa rezim Zionis telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Komite ini secara resmi menggunakan frasa "genosida".

Laporan tersebut menyatakan bahwa pejabat Zionis dan elemen yang berafiliasi dengan mereka telah melakukan lima tindakan yang terkait dengan genosida di Gaza. Rezim Zionis telah mendorong proses ini selama dua tahun terakhir dengan tujuan memusnahkan warga Palestina melalui kelaparan di Gaza. Sebanyak 60.000 bukti dan dokumen telah dikumpulkan dalam hal ini.