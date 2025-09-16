Pengumuman paket sanksi ke-19 Uni Eropa terhadap Moskow ditunda

Menurut kantor berita ABNA mengutip TASS, Politico mengutip seorang diplomat dan seorang pejabat Eropa yang menulis bahwa Uni Eropa, yang seharusnya menyajikan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia besok (17 September), telah menunda hal ini hingga waktu yang tidak ditentukan.

Menurut sumber Politico, paket sanksi ke-19 tidak diharapkan akan diumumkan besok, dan Komisi Eropa belum menentukan tanggal baru untuk pengumuman resmi sanksi-sanksi ini.

Politico mencatat bahwa penundaan ini terjadi karena Uni Eropa telah mengalihkan fokusnya dari memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia menjadi menekan Slovakia dan Hongaria untuk "mengurangi ketergantungan pada minyak Moskow".

Donald Trump, Presiden AS, mengatakan kemarin bahwa ia siap untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, tetapi dengan syarat bahwa orang Eropa melakukan hal yang sama. Menurutnya, Washington tidak dapat menerima untuk bertindak sepenuhnya melawan Rusia sementara negara-negara Eropa terus membeli minyak Rusia.

Syarat lain dari Trump adalah pengenaan tarif 50-100 persen pada Tiongkok. Menurut Presiden AS, tindakan semacam itu akan membantu mengakhiri krisis Ukraina, dan setelah perang berakhir, tarif yang dikenakan akan dicabut.