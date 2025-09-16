Tel Aviv: "Serangan segera akan datang; Hodeidah harus dievakuasi!"

Menurut kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, tentara rezim Zionis menuntut evakuasi segera pelabuhan Hodeidah di Yaman. Juru bicara tentara rezim Zionis mengklaim: "Kami meminta mereka yang berada di pelabuhan Hodeidah dan kapal-kapal yang berlabuh di sana untuk segera mengevakuasinya."

Tentara rezim Zionis mengklaim: "Serangan yang akan datang terhadap pelabuhan Hodeidah akan segera terjadi. Semua yang berada di pelabuhan ini dan kapal-kapal yang berlabuh di sana harus segera meninggalkan lokasi. Siapa pun yang tetap berada di area ini, nyawanya berada dalam bahaya." Beberapa sumber Zionis juga mengklaim bahwa tentara rezim tersebut berencana untuk menyerang pelabuhan Hodeidah dalam beberapa jam mendatang.