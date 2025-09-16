Poin-poin kunci pertemuan antara pejabat keamanan Rusia dan Irak

Menurut kantor berita ABNA mengutip Shafaq News, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, tiba di Baghdad, ibu kota Irak, untuk kunjungan kerja dan bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional negara tersebut, Qassem al-Araji. Menurut media tersebut, Qassem al-Araji, Penasihat Keamanan Nasional Irak, menyambut Sergei Shoigu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, dan delegasi yang menyertainya di Baghdad, dengan kehadiran duta besar Rusia di negaranya. Menurut pernyataan dari kantor media Al-Araji, pertemuan ini berfokus pada penguatan hubungan bilateral dan kelanjutan kerja sama di berbagai bidang. Diskusi mencakup pertukaran keahlian, berbagi informasi, dan kerja sama dalam hal keamanan perbatasan, keamanan siber, pemberantasan terorisme, dan pemberantasan penyelundupan narkoba.

Pertemuan ini juga berfungsi sebagai pendahuluan untuk pertemuan yang direncanakan antara Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di sela-sela KTT para pemimpin Arab yang akan datang di Moskow, yang akan dipimpin oleh Al-Sudani. Kedua belah pihak juga membahas perkembangan regional, termasuk upaya bersama untuk mengakhiri perang di Gaza melalui jalur diplomatik dan mengurangi penderitaan rakyat Palestina.