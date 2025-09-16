Pemboman hebat di Hodeidah; pertahanan udara Yaman bentrok dengan jet tempur Israel

Menurut kantor berita ABNA, saluran Yaman Al-Masirah melaporkan serangan rezim Zionis terhadap pelabuhan Hodeidah, Yaman.

Pada saat yang sama, Yahya Saree, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, menyatakan: "Pertahanan udara kami sedang menghadapi jet tempur musuh Israel yang telah menyerang negara kami." Dia berkata: "Pertahanan udara menyebabkan kebingungan besar di antara jet tempur musuh dan memaksa beberapa jet tempur untuk meninggalkan wilayah udara Yaman sebelum melakukan agresi. Atas karunia Tuhan, masuknya mereka ke dalam wilayah udara telah digagalkan."

Radio tentara rezim Zionis mengumumkan dimulainya serangan udara besar-besaran oleh rezim tersebut di pelabuhan Hodeidah, Yaman.

Saluran 12 TV rezim Zionis mengklaim: "Tujuan serangan di Hodeidah, Yaman, adalah untuk menonaktifkannya selama beberapa minggu lagi." Media rezim Zionis mengklaim bahwa 12 serangan telah dilakukan di pelabuhan Hodeidah dan tiga dermaga telah menjadi sasaran.