Katz: "Kami akan menghancurkan kota Gaza!"

16 September 2025 - 17:46
News ID: 1727711
Source: ABNA
Menteri Perang rezim Zionis mengklaim: "Jika Hamas tidak membebaskan para tawanan dan tidak meletakkan senjatanya, kami akan menghancurkan kota Gaza."

Menurut kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Menteri Perang rezim Zionis, Israel Katz, telah mengancam Hamas.
Dia mengklaim: "Jika Hamas tidak membebaskan para tawanan dan tidak meletakkan senjatanya, kami akan menghancurkan kota Gaza."
Katz mengklaim: "Untuk melindungi tentara kami, kami harus bergerak dengan kuat di Gaza dan menyerang musuh."
Kepala Staf Angkatan Darat rezim Zionis, Eyal Zamir, juga mengklaim: "Kami sedang memperdalam operasi kami di jantung kota Gaza, yang merupakan area vital bagi Hamas. Operasi di kota Gaza adalah misi untuk mencapai tujuan moral, yaitu mengembalikan para tawanan."

