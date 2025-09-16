Katz: "Kami akan menghancurkan kota Gaza!"

Menurut kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Menteri Perang rezim Zionis, Israel Katz, telah mengancam Hamas.

Dia mengklaim: "Jika Hamas tidak membebaskan para tawanan dan tidak meletakkan senjatanya, kami akan menghancurkan kota Gaza."

Katz mengklaim: "Untuk melindungi tentara kami, kami harus bergerak dengan kuat di Gaza dan menyerang musuh."

Kepala Staf Angkatan Darat rezim Zionis, Eyal Zamir, juga mengklaim: "Kami sedang memperdalam operasi kami di jantung kota Gaza, yang merupakan area vital bagi Hamas. Operasi di kota Gaza adalah misi untuk mencapai tujuan moral, yaitu mengembalikan para tawanan."

