Pezeshkian: "Muslim harus mengesampingkan perbedaan, karena penyebab ketidakamanan adalah Israel"

Menurut kantor berita ABNA, Presiden negara kita, Massoud Pezeshkian, di akhir pertemuan luar biasa para pemimpin negara-negara Islam di Qatar dan saat dalam perjalanan ke Teheran, mengatakan tentang rezim Zionis dan situasi di wilayah tersebut: "Proses yang sedang terjadi saat ini akan menyebabkan lebih banyak negara Islam untuk saling mendekat. Secara bertahap, negara-negara Islam, meskipun ada perbedaan dan perpecahan yang sebelumnya ada di antara mereka dan yang sebelumnya sengaja dihasut oleh [musuh], akan menyadari bahwa faktor bahaya utama adalah Israel itu sendiri."

Presiden menekankan: "Dulu, [musuh] memperkenalkan Iran dan Hizbullah, bahkan semua negara Muslim, sebagai faktor bahaya. Saya mendengar apa yang dikatakan Netanyahu, dan dia sebenarnya mengejar 'Israel Raya'; di 'Israel Raya' ini ada Irak, Suriah, Turki, Arab Saudi, dan belum lagi Lebanon dan Yordania, yang seharusnya dieliminasi secara otomatis. Proses agresi yang dilakukan oleh rezim Zionis adalah dengan cara mereka membentuk pengadilan sendiri, mengeluarkan putusan, dan melaksanakannya sendiri. Dan dalam putusan yang mereka laksanakan ini, mereka membunuh baik yang bersalah [menurut mereka] maupun yang tidak bersalah secara bersamaan, dan Amerika serta negara-negara Eropa mendukungnya. Oleh karena itu, proses ini menunjukkan sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima oleh akal manusia atau kerangka hukum internasional, dan orang menjadi bingung dengan apa yang mereka lakukan."

Ia melanjutkan: "Ketika di suatu sudut dunia seseorang dipenjara, benar atau salah, mereka memobilisasi seluruh dunia dengan mengatakan bahwa kalian telah mengabaikan hak asasi manusia, tetapi anak-anak tak berdosa di Gaza dibiarkan kelaparan hingga mati dan banyak anak-anak meninggal karena kelaparan, dan mereka tidak peduli sama sekali, bahkan mereka mendukung rezim Zionis."

Presiden, merujuk pada pertemuan darurat negara-negara Islam di Qatar, menekankan: "Kehadiran dalam pertemuan ini adalah untuk memprotes perilaku yang sedang terbentuk ini dan dapat menjadi awal dari tindakan yang akan meningkatkan kohesi internal dalam hal keamanan, perdamaian regional, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ilmiah di antara negara-negara Islam. Muslim harus bangun dan mengesampingkan perbedaan mereka, dan tidak menimbulkan ketegangan serta konflik yang tidak perlu satu sama lain, karena proses utama ketidakamanan dan ketidakstabilan di wilayah ini telah ditunjukkan oleh Zionis itu sendiri, bukan orang lain."