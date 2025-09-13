Perdana Menteri Spanyol: Kami tidak punya bom nuklir, tetapi kami tidak akan menyerah pada upaya kami untuk menghentikan serangan Israel

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Pedro Sánchez, Perdana Menteri Spanyol, merujuk pada keterbatasan militer negaranya, mengumumkan bahwa Madrid tidak mampu menghentikan serangan Israel ke Gaza sendirian, tetapi pada saat yang sama tidak akan menyerah pada upaya diplomatik dan penerapan sanksi baru terhadap rezim Zionis. Tindakan ini menyebabkan eskalasi ketegangan diplomatik antara Spanyol dan Israel dan berujung pada penarikan duta besar Spanyol dari Tel Aviv.

Dalam pidatonya baru-baru ini, Pedro Sánchez, Perdana Menteri Spanyol, menekankan keterbatasan kemampuan militer negaranya, mengatakan: "Spanyol tidak memiliki bom nuklir, tidak memiliki kapal induk, dan tidak memiliki cadangan minyak yang besar. Kami tidak bisa menghentikan serangan Israel ke Gaza sendirian, tetapi ini tidak berarti menyerah pada upaya."

Dia kemudian meluncurkan paket yang terdiri dari sembilan sanksi baru terhadap rezim Zionis, yang rinciannya sebagai berikut:

Larangan total perdagangan senjata dengan Israel Larangan impor barang dari permukiman ilegal Israel Larangan kapal yang membawa bahan bakar untuk tentara Israel melewati pelabuhan Spanyol Larangan penerbangan pesawat militer Israel di wilayah udara Spanyol Larangan masuk ke Spanyol bagi individu yang terlibat dalam kejahatan perang di Gaza Membatasi layanan konsuler untuk penduduk permukiman ilegal Peningkatan pasukan perbatasan Uni Eropa di perlintasan Rafah Pelaksanaan proyek pertanian dan medis baru untuk warga Palestina Peningkatan bantuan keuangan untuk UNRWA (10 juta euro) dan alokasi 150 juta euro untuk anggaran kemanusiaan Gaza

Sánchez menekankan bahwa langkah-langkah ini dirancang "untuk mengurangi penderitaan warga Palestina dan meningkatkan tekanan pada pemerintah Netanyahu." Dia juga menyinggung tindakan Spanyol dalam dua tahun terakhir, termasuk penghentian penjualan senjata ke Israel, bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan pengakuan negara Palestina.

Pernyataan ini disalahartikan oleh media sayap kanan Spanyol, dan beberapa dari mereka menulis judul bahwa Sánchez "menyesali" tidak memiliki senjata nuklir. Organisasi Euroverify, yang bertanggung jawab atas verifikasi informasi, menyatakan bahwa klaim ini tidak berdasar dan merupakan bagian dari kampanye penyebaran berita palsu yang terorganisir.

Sebagai tanggapan, Israel menuduh para pejabat Spanyol, termasuk Yolanda Díaz, wakil perdana menteri kedua, dan Sira Rego, menteri pemuda, melakukan "antisemitisme" dan melarang mereka memasuki wilayah pendudukan. Kementerian Luar Negeri Spanyol menyebut tuduhan ini "fitnah" dan, sebagai tindakan timbal balik, menarik duta besarnya dari Tel Aviv dan melarang masuknya dua menteri ekstremis dari kabinet Netanyahu, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, ke Spanyol.

Ketegangan tidak hanya terjadi di arena internasional. Di dalam Spanyol, partai-partai sayap kanan, termasuk Vox dan Partai Rakyat, menuduh Sánchez "mendukung Hamas" dan beberapa media menggambarkan Madrid sebagai "mata rantai terlemah NATO." Namun, perdana menteri bersikeras untuk melanjutkan dukungan kepada warga Palestina, meningkatkan bantuan kemanusiaan, dan memberikan tekanan politik pada Israel dan para pendukungnya, terutama Amerika Serikat.

Sánchez mengakhiri pidatonya dengan menekankan bahwa "perjuangan melawan tirani dan pembelaan hak asasi manusia hanya mungkin melalui hukum dan diplomasi, bukan dengan kekerasan dan tindakan di luar hukum," dan ia menegaskan bahwa Spanyol berniat, bersama dengan negara-negara Eropa lainnya, untuk melanjutkan tekanan diplomatik dan ekonomi pada rezim Israel untuk mencapai solusi dua negara dan mengakhiri pendudukan.