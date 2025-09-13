Lebih dari 110 teroris Al-Shabaab tewas dan terluka di Somalia

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita nasional Somalia, tentara Somalia terus mengumpulkan mayat-mayat teroris Al-Shabaab setelah bentrokan sengit di sekitar kota Saldheer di wilayah Galgaduud.

Menurut kantor berita tersebut, para teroris mencoba melancarkan serangan kejutan ke kota, tetapi disambut oleh respons keras dari pasukan pemerintah.

Ahmed Moallim Fiqi, Menteri Pertahanan Somalia, membenarkan kepada media negara itu bahwa dalam pertempuran tersebut, lebih dari 60 teroris Al-Shabaab tewas dan lebih dari 50 lainnya terluka.

Tentara juga menawan beberapa orang beserta senjata dan peralatan militer mereka.