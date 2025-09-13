Trump umumkan kesiapan untuk memberikan sanksi keras kepada Moskow dengan satu syarat!

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip AFP, Donald Trump, presiden AS, mengumumkan kesiapannya untuk memberikan sanksi keras terhadap Rusia, mengatakan bahwa ia akan melakukannya jika semua anggota NATO setuju untuk sepenuhnya menghentikan pembelian minyak dari Moskow.

Trump menulis di jejaring sosialnya "Truth Social": "Saya siap untuk memberlakukan sanksi keras terhadap Rusia, asalkan semua negara NATO setuju dan mengambil tindakan serupa; juga, semua negara anggota NATO menghentikan pembelian minyak dari Rusia."

Presiden AS melanjutkan: "Seperti yang Anda ketahui, komitmen NATO untuk menang jauh di bawah 100%, dan pada saat yang sama, pembelian minyak dari Rusia telah berada pada tingkat yang mengerikan! Ini sangat melemahkan posisi negosiasi dan kekuatan tawar-menawar Anda melawan Rusia. Bagaimanapun, kapan pun Anda siap, saya siap. Cukup berikan waktunya? Saya percaya tindakan ini, bersama dengan pengenaan tarif 50-100% oleh NATO sebagai sebuah kelompok, terhadap Tiongkok, yang akan sepenuhnya dicabut setelah berakhirnya perang Rusia-Ukraina, akan sangat membantu mengakhiri perang yang mematikan namun konyol ini. Tiongkok memiliki kendali dan bahkan pengaruh yang kuat atas Rusia, dan tarif yang kuat ini dapat mematahkan pengaruh itu. Ini bukan perang Trump (yang jika saya menjadi presiden, tidak akan pernah terjadi); ini adalah perang Biden dan Zelensky dan saya ingin mengakhirinya dan menyelamatkan nyawa ribuan orang Rusia dan Ukraina!"

Ia menambahkan, berbicara kepada orang Eropa: "Jika Anda tidak (siap), Anda membuang waktu saya dan waktu, energi, dan uang Amerika Serikat. Terima kasih atas perhatian Anda pada masalah ini."