Anak-anak Dibantai di Tanah Kelahiran Islam dan Kristen

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dosen dan pakar agama Lebanon dalam wawancara dengan ABNA menegaskan bahwa ajaran Nabi Muhammad saw merupakan jalan keselamatan dari kezaliman global yang kini menimpa umat manusia, sementara Gaza menjadi ladang penyembelihan anak-anak tak berdosa akibat agresi Zionis dengan dukungan diam sebagian pemerintah Islam.

Sheikh Ahmad Mutib al-Qattan, ulama Sunni Lebanon, menyatakan bahwa dunia kini sangat membutuhkan kembali pada sunnah Nabi sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Ia menegaskan bahwa persatuan umat adalah syarat utama melawan kezaliman global dan melindungi Lebanon dari konspirasi Zionis.

Roni Alfa, penulis Kristen Lebanon, menggambarkan penderitaan Gaza sebagai luka sejarah kemanusiaan di tanah kelahiran Islam dan Kristen. Ia menegaskan, Gaza dikhianati oleh dunia Islam yang membiarkannya sendirian menghadapi genosida.

Sementara itu, Muhammad Ahmad Hamdan, akademisi Syiah, menyoroti bahwa Nabi Muhammad saw adalah Rasul perdamaian dan persatuan, yang mengajarkan koeksistensi antarumat. Namun, hari ini kekuatan arogansi dunia justru menyebarkan perpecahan dan penindasan.

Para pakar sepakat bahwa peran media sangat penting dalam menyebarkan warisan sejati Nabi Muhammad saw, melawan distorsi Barat, serta membangkitkan kesadaran umat agar kembali pada nilai rahmat, persatuan, dan kemanusiaan.