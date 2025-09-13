Zelensky: Utusan Trump tidak kalah dari Patriot / Kyiv punya malam yang tenang!

Menurut kantor berita ABNA mengutip Anadolu, Volodymyr Zelensky, presiden Ukraina, membandingkan kehadiran Keith Kellogg, utusan khusus presiden AS Donald Trump, di Kyiv dengan pertahanan udara, mengatakan bahwa warga ibukota Ukraina menghabiskan malam yang relatif tenang tadi malam.

Zelensky, dalam sebuah pesan di media sosial dengan nada humor, mengatakan bahwa ia bersedia memberikan kewarganegaraan dan apartemen Ukraina kepada Kellogg. Tentara Rusia telah melancarkan serangan rudal dan drone besar-besaran terhadap berbagai kota di Ukraina selama seminggu terakhir.

Ia menambahkan: "Saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Jenderal Kellogg. Jujur, kami tidak tahu tentang ini, tetapi ternyata Amerika memiliki pertahanan udara yang tidak kalah dari Patriot. Ketika Anda berada di Kyiv, warga pasti bisa tidur nyenyak di malam hari."

Presiden Ukraina, mencatat bahwa serangan besar Rusia berhenti ketika Kellogg hadir di Kyiv, menambahkan: "Ini tidak berlaku untuk perjalanan perwakilan dari negara lain. Pengaruh seperti itu bahkan bisa berfungsi sebagai semacam upaya gencatan senjata."

Menurut Zelensky, kehadiran perwakilan AS "mendorong Rusia untuk menghentikan pemboman" dan ia membandingkan hal ini dengan kunjungan pejabat tinggi PBB, NATO, dan Dana Moneter Internasional di masa lalu, yang bertepatan dengan serangan Rusia.

Ia menambahkan bahwa menekan Beijing juga bisa menjadi penentu karena Rusia masih bergantung pada Tiongkok secara politik dan ekonomi.

Mengulangi posisinya sebelumnya bahwa ia tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia sebagai imbalan untuk perdamaian, ia menambahkan: "Tidak mungkin menyerahkan bagian ini atau bagian itu dari wilayah Ukraina kepada Rusia sebagai imbalan untuk mengakhiri perang. Solusi ini tidak layak, itu hanyalah jeda."

Zelensky mengklaim bahwa jaminan keamanan untuk Ukraina dianggap sebagai jaminan keamanan untuk Eropa, dan ia terus menyerukan sanksi, tarif, dan penyitaan aset Rusia dengan tujuan mengisolasi Moskow.

Ia melanjutkan: "Kami menyerukan diakhirinya perang yang dijamin, jaminan keamanan untuk Ukraina, dan akuntabilitas yang dijamin untuk Rusia atas apa yang telah dilakukannya terhadap Ukraina."