10 Jurnalis Yaman Syahid dalam Serangan Rezim Zionis di Sana'a

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Serikat Jurnalis Yaman menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Serangan udara rezim Zionis pada hari Rabu di Sana'a dan provinsi Al-Jawf menyebabkan puluhan korban, dan di antara mereka yang tewas adalah 10 jurnalis dan aktivis media yang bekerja di markas surat kabar '26 September'."

Menurut laporan dari situs web "Arabi21", serikat tersebut, dengan mengumumkan nama-nama 10 jurnalis syahid, menyatakan bahwa jurnalis Yaman "Mansour Al-Ansi" juga termasuk di antara yang terluka.

Serikat Jurnalis Yaman telah menggambarkan serangan itu sebagai "kejahatan perang" dan menuntut kecaman internasional serta jaminan keamanan bagi jurnalis dan media.

Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa pemboman tersebut menargetkan markas "Departemen Propaganda dan Bimbingan Spiritual" di distrik Al-Tahrir, Sana'a; di mana kantor surat kabar "26 September" dan "Al-Yaman" serta sebuah percetakan lokal juga berada.

Menurut sumber-sumber Yaman, total serangan pada hari Rabu di Sana'a dan Al-Jawf telah menyebabkan sedikitnya 166 orang tewas dan terluka.