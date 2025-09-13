PBB: Israel telah mengeluarkan hukuman mati untuk penduduk Gaza

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Pusat Informasi Palestina, "Olga Cherefko", juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), memperingatkan bahwa rezim Zionis telah "menghukum mati" penduduk kota Gaza dan warga Palestina menghadapi pilihan sulit antara meninggalkan kota atau mati.

Dia mengatakan: "Penduduk kota Gaza telah dihukum mati; mereka harus pergi atau mati. Ratusan ribu warga sipil yang lelah, kelelahan, dan ketakutan diperintahkan untuk melarikan diri ke daerah yang penuh sesak, di mana bahkan hewan kecil pun kesulitan menemukan ruang untuk bergerak."

Pernyataan ini dibuat sebagai tanggapan atas peringatan terbaru Israel untuk mengevakuasi penduduk kota Gaza dan mendudukinya.

Pejabat PBB itu menekankan perlunya menghentikan kekerasan yang mengerikan di Gaza dan mengatakan: "Kita membutuhkan keputusan segera untuk membuka jalan bagi perdamaian yang berkelanjutan sebelum terlambat; suara-suara untuk memadamkan bom dan tindakan untuk menghentikan pertumpahan darah."

Cherefko juga menekankan perlunya menjamin aliran bantuan kemanusiaan tanpa henti ke Gaza melalui semua penyeberangan dan rute perbatasan, termasuk bagian utara, dan menyatakan: "Penduduk Gaza tidak menginginkan sedekah, tetapi mereka menginginkan hak untuk hidup dalam keamanan, martabat, dan perdamaian."