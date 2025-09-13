  1. Home
Peringatan tentang kelompok bawah tanah ISIS di Irak

13 September 2025 - 21:57
News ID: 1726604
Source: ABNA
Seorang anggota parlemen Irak menekankan perlunya melindungi perbatasan bersama dengan Suriah untuk mencegah infiltrasi teroris ke pedalaman negara tersebut.

Menurut kantor berita ABNA, Mukhtar Al-Moussawi, seorang anggota parlemen Irak, menekankan bahwa perjuangan negaranya melawan kelompok bawah tanah ISIS belum berakhir.

Ia menambahkan: "Pada tahun 2025, kami menyaksikan stabilitas keamanan terbaik di Irak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi ini tidak berarti akhir dari pertempuran melawan terorisme."

Al-Moussawi menyatakan: "Kelompok bawah tanah yang berafiliasi dengan ISIS sedang menerapkan rencana negara-negara lain di dalam Irak. Tahun ini, pasukan keamanan berhasil membubarkan 10 kelompok ISIS yang paling berbahaya dan menewaskan para pemimpin mereka."

Ia menyatakan: "Kita harus memberikan perhatian pada pengamanan perbatasan, terutama perbatasan bersama dengan Suriah, karena dengan cara ini kita mencegah teroris menyusup jauh ke dalam Irak."

