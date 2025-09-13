Jumlah Syuhada Gaza Mencapai 64.803 Orang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengumumkan bahwa total syuhada di Jalur Gaza telah mencapai 64.803 orang, sementara jumlah korban luka mencapai 164.264 orang sejak dimulainya agresi genosida Zionis pada 7 Oktober 2023.

Dalam 24 jam terakhir, 47 syahid dan 205 korban luka baru dibawa ke rumah sakit. Sejak 18 Maret 2025 hingga kini, tercatat 12.253 syahid dan 52.223 korban luka. Selain itu, di antara warga yang mengantri bantuan makanan, terdapat 5 syahid dan 26 korban luka dalam sehari terakhir, sehingga total korban di sektor ini mencapai 2.484 syahid dan lebih dari 18.117 korban luka.

Tercatat pula 7 syahid akibat kelaparan dan malnutrisi, termasuk 2 anak, sehingga jumlah korban akibat malnutrisi mencapai 420 orang, di antaranya 145 anak. Sejak diumumkannya kondisi kelaparan di Gaza, telah terjadi 142 kasus kesyahidan akibat malnutrisi, di antaranya 30 anak.