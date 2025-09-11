Lavrov: Serangan ke Qatar Tidak Boleh Terulang; Moskow Tidak Puas dengan Serangan Ini

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al Jazeera, "Sergey Lavrov", Menteri Luar Negeri Rusia, dalam konferensi pers bersama dengan "Jassim Al-Budaiwi", Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), di kota Sochi, mengatakan: "Volume pertukaran perdagangan dengan negara-negara GCC telah mencapai 20 miliar dolar dan kami akan berusaha untuk mendukung stabilitas harga di pasar minyak dan gas."

Lavrov dalam konferensi pers ini menambahkan: "Kami tidak puas dengan ketegangan baru yang diciptakan oleh Israel dan serangan ke Qatar, dan kami menekankan bahwa serangan semacam itu tidak boleh terulang. Kami menganggap Qatar sebagai salah satu mediator yang luar biasa antara Israel dan Hamas, dan serangan Israel ke Qatar tidak memiliki logika apa pun."

Merujuk pada perkembangan di kawasan, dia menyatakan: "Kami menekankan solusi diplomatik untuk situasi di Suriah, Sudan, dan Yaman."

Menteri Luar Negeri Rusia juga menyinggung perang Ukraina dan berkata: "Amerika sedang berusaha untuk meninjau dan menyelesaikan akar penyebab krisis Ukraina, sementara Eropa ingin menarik Ukraina ke NATO."