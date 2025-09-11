Sanksi Baru Amerika terhadap Gerakan Ansarullah Yaman

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al Jazeera, Departemen Keuangan Amerika mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan: "Kami telah memberlakukan sanksi baru terhadap individu dan entitas yang terkait dengan Houthi (gerakan Ansarullah Yaman)."

Pernyataan itu menambahkan: "Sanksi terhadap Houthi menargetkan 32 individu, entitas, dan 4 kapal dalam tindakan terbesar terhadap mereka hingga saat ini."

Departemen Keuangan Amerika mengklaim: "Jaringan yang ditargetkan adalah bagian dari operasi penggalangan dana dan penyediaan senjata untuk Houthi."

Media juga mengumumkan bahwa Amerika telah menjatuhkan sanksi terhadap beberapa perusahaan Tiongkok atas tuduhan "mentransfer peralatan dan perlengkapan perang untuk Houthi."