Perdana Menteri Inggris Pecat Duta Besar London di Amerika

Menurut kantor berita Abna yang mengutip The Guardian, duta besar Inggris di Amerika dipecat karena hubungannya dengan Jeffrey Epstein (pelaku pelecehan anak yang dihukum di Amerika).

Berdasarkan laporan media ini, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, hari Kamis ini memecat "Peter Mandelson", duta besar negara itu di Amerika, karena hubungannya dengan Jeffrey Epstein.

Mandelson, yang ditunjuk sebagai perwakilan Inggris di Washington pada Februari dan memainkan peran kunci dalam hubungan antara kedua negara, diberhentikan dari jabatannya setelah email terungkap yang menunjukkan kelanjutan persahabatannya dengan Epstein setelah dia dituduh melakukan korupsi.

Menurut Politico, peristiwa ini terjadi kurang dari seminggu sebelum Donald Trump tiba di Inggris untuk kunjungan resmi keduanya.

