Pernyataan Bersama Amerika dan Tiga Negara Eropa tentang Iran

Menurut kantor berita Abna, Amerika dan Troika Eropa dalam pertemuan Dewan Gubernur IAEA yang diadakan di Wina, dengan membaca pernyataan yang diterbitkan oleh situs web Kementerian Luar Negeri Inggris, tanpa mempertimbangkan kelalaian dan ketidakbertanggungjawaban Badan Energi Atom terhadap serangan ilegal Amerika dan rezim Zionis terhadap pusat-pusat nuklir negara kami selama 12 hari perang yang dipaksakan, mereka menyebut tindakan Republik Islam Iran untuk menghentikan kerja sama dengan Badan sejak Juni 2025 sebagai "mengkhawatirkan dan tidak dapat diterima."

Pernyataan itu menambahkan bahwa "sejak 13 Juni 2025, akses inspektur IAEA ke semua fasilitas nuklir Iran kecuali pembangkit listrik Bushehr telah dibatasi dan Iran sejauh ini belum memberikan laporan hukum tentang kegiatan nuklirnya."

Meskipun sebelumnya Amerika dan rezim Zionis mengklaim "menghancurkan cadangan uranium yang diperkaya tinggi" di Iran selama serangan agresif terhadap fasilitas nuklir Iran, pernyataan itu mengklaim bahwa "cadangan uranium yang diperkaya tinggi di Iran telah tidak diaudit selama dua setengah bulan dan Badan belum memperoleh informasi tentang hal ini."

Pernyataan ini, tanpa menyebutkan bahwa serangan militer terhadap fasilitas nuklir negara-negara merupakan pelanggaran hukum internasional, mengklaim bahwa "serangan terbaru terhadap beberapa pusat nuklir tidak dapat menjadi alasan untuk penangguhan dan Iran harus segera melanjutkan implementasi penuh Perjanjian Safeguards (Perjanjian Pengamanan)."

Amerika, Prancis, Jerman, dan Inggris menganggap "kerja sama segera" sebagai "syarat penting untuk mencapai kesepakatan berkelanjutan tentang kekhawatiran nuklir" Iran dan dalam pernyataan mereka menyambut baik kesepakatan terbaru antara Iran dan Badan, sementara pada saat yang sama memperingatkan bahwa "jika Iran tidak melanjutkan kerja sama penuh sampai pertemuan dewan berikutnya; mereka akan siap untuk mengambil keputusan yang diperlukan."