Hakim: Diam Menghadapi Agresi Israel Tidak Dibenarkan

Menurut kantor berita Ahlul Bayt (a.s.) - Abna - "Sayyid Ammar Hakim", dalam upacara pusat kelahiran Nabi Muhammad (saw) yang diadakan dengan kehadiran para pejabat tinggi Irak di Baghdad, menyerukan agar kesempatan ini digunakan untuk berjanji membangun Irak yang bersatu dan kuat.

Pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak dalam pidatonya pada upacara tersebut, dengan mengumumkan proyek nasional "Rencana Kenabian Irak", menekankan bahwa proyek ini didasarkan pada nilai-nilai keadilan, persatuan, pelayanan, dan peninggian martabat manusia, yang akan mengarah pada transformasi Irak menjadi negara yang komprehensif antara Timur dan Barat dan menjadi arena dialog regional dan trans-regional, bukan konflik dan bentrokan.

Dia, sambil menekankan perlunya persatuan dalam menghadapi bahaya dan tantangan yang menargetkan semua orang terlepas dari agama dan etnis mereka, menyerukan agar kesempatan kelahiran Nabi Muhammad (saw) diubah menjadi arena persatuan, pembaharuan, dan kebangkitan Irak dan bangsanya.

Pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak dalam bagian lain dari pidatonya menganggap kecerobohan rezim Zionis dalam menyerang negara-negara Arab dan Islam serta melakukan kejahatan harian terhadap rakyat Gaza, Tepi Barat, Suriah, Lebanon, Yaman, Iran, dan Qatar sebagai masalah yang tidak dibenarkan untuk berdiam diri dan menambahkan bahwa Irak dan bangsanya akan berdiri di samping yang tertindas dan menderita.

Mengenai pemilihan umum Irak yang akan datang, dia juga mengatakan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk mengarahkan pendukungnya ke arah yang mereka lihat sebagai kepentingan negara, tetapi ini tidak boleh merugikan persatuan, integritas, dan solidaritas nasional.

Hakim menganggap integritas dan kohesi nasional sebagai garis merah dan menekankan bahwa tidak ada orang atau pihak yang boleh diizinkan untuk mengabaikan garis merah nasional ini dengan alasan atau motif apa pun.

Pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak, sambil menyerukan partisipasi yang luas, efektif, dan sadar dalam pemilihan umum, menyerukan penguatan kepercayaan antara pemerintah dan warga melalui pemberantasan korupsi dan realisasi reformasi nyata dan menekankan bahwa kita harus membuktikan kepada dunia bahwa rakyat Irak dapat memiliki persaingan yang terhormat dan menyajikan citra positif tentang negara mereka.