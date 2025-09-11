Hamas: Kejahatan Rezim Zionis di Qatar adalah Deklarasi Perang terhadap Negara-negara Arab

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al Jazeera, "Fawzi Barhoum", salah satu pemimpin gerakan Hamas, dalam konferensi pers sambil menekankan kegagalan operasi pembunuhan di Doha, mengatakan: "Kami berduka atas sekelompok pemuda heroik kami yang menjadi martir dalam serangan Zionis yang keji di negara Qatar."

Dia menambahkan: "Rakyat kami yang bangga dan perlawanan mereka yang gagah berani sedang menciptakan epos ketahanan dan pengorbanan dalam menghadapi agresi Zionis yang brutal. Kejahatan rezim Zionis di Doha bukan hanya serangan terhadap Qatar, tetapi juga deklarasi perang terhadap negara-negara Arab. Serangan Zionis terhadap Doha membutuhkan tindakan segera dari negara-negara Arab."

Barhoum, sambil menekankan bahwa rezim Zionis membahayakan keamanan regional dan internasional, menyatakan: "Darah para pemimpin Hamas tidak lebih berharga daripada darah anak-anak Gaza, Yerusalem, Tepi Barat, dan Palestina. Ancaman pembunuhan tidak akan menghentikan gerakan Hamas dan para pemimpinnya untuk membela hak-hak rakyat Palestina. Ancaman pembunuhan para pemimpin Hamas tidak akan berhasil menghancurkan ketahanan dan perlawanan mereka dan hanya akan memperkuat tekad mereka."

Anggota senior Hamas ini mencatat: "Upaya pembunuhan yang gagal terhadap delegasi negosiasi gerakan Hamas di Doha, menunjukkan upaya penjajah untuk membangun citra kemenangan yang palsu. Upaya pembunuhan terhadap delegasi negosiasi Hamas di Doha terjadi saat delegasi ini sedang mendiskusikan proposal gencatan senjata. Kejahatan ini tidak menargetkan delegasi negosiasi, tetapi menargetkan seluruh proses negosiasi."

Dia menekankan: "Upaya pembunuhan terhadap delegasi negosiasi Hamas di Doha terjadi satu hari setelah pertemuan Perdana Menteri Qatar dan pengajuan proposal baru. Kejahatan terbaru rezim Zionis membuktikan bahwa Netanyahu dan pemerintahnya bertanggung jawab penuh atas penghalangan negosiasi. Kejahatan keji rezim Zionis tidak akan mengubah posisi tegas dan tuntutan jelas kami untuk menghentikan agresi."

Barhoum, sambil menyatakan solidaritas penuh dengan pemerintah, Emir, dan rakyat Qatar, mengatakan: "Kami menghargai semua posisi dukungan dan penentangan terhadap agresi terbaru rezim Zionis di Doha. Kami meminta para pemimpin negara-negara Arab dan Islam untuk berdiri dengan tegas melawan arogansi Zionis ini. Pemerintah Amerika, dengan memberikan perlindungan dan dukungan terus-menerus kepada Israel melawan bangsa kami, adalah mitra penuh dalam kejahatan ini."

Dia juga mengumumkan: "Istri Khalil Al-Hayya, kepala gerakan Hamas di Gaza dan kepala delegasi negosiasi, serta menantu perempuan dan cucunya terluka dalam serangan Israel di Doha."