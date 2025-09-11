Bangsa dan Angkatan Bersenjata Iran Akan Berada di Samping Qatar

Menurut kantor berita Ahlul Bayt (a.s.) - Abna - menyusul agresi teroris rezim Zionis terhadap Qatar, Mayor Jenderal Sayyid Abdolrahim Mousavi, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata negara kami, melakukan percakapan telepon dengan Bapak Saud bin Abdulrahman Al Thani, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar.

Mayor Jenderal Mousavi pada awal percakapan ini, sambil mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad (saw) yang mulia, menggambarkan serangan teroris rezim palsu Israel terhadap negara Qatar sebagai tindakan kriminal dan berkata: "Peristiwa ini sangat dikecam dari sudut pandang pejabat dan otoritas politik Republik Islam Iran dan telah diumumkan sejak awal kejadian oleh otoritas tinggi R.I.I."

Merujuk pada percakapan telepon antara Dr. Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, dengan Emir Qatar, dia menyatakan: "Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran juga telah mengutuk tindakan kriminal ini dalam sebuah pernyataan resmi."

Mayor Jenderal Mousavi menambahkan: "Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran tidak akan pernah ragu untuk mendukung saudara-saudara Qatar, karena hubungan kedua negara dan kedua bangsa selalu didasarkan pada persaudaraan, dan kami tidak akan meninggalkan bangsa Qatar sendirian menghadapi musuh, terutama rezim kriminal Zionis, yang telah dan masih menjadi penyebab utama ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan."

Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata menyatakan: "Dukungan tanpa henti dari Barat, terutama Amerika, untuk pendudukan, penindasan, dan pembantaian rakyat Palestina yang tidak bersalah oleh rezim Zionis dan agresinya terhadap negara-negara lain di kawasan, yang telah kita saksikan semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir, adalah faktor utama keberanian dan pendorong agresi Israel."

Dia menambahkan: "Agresi terhadap negara Qatar tidak akan terjadi tanpa koordinasi dan lampu hijau dari Amerika, dan seluruh dunia tahu betul bahwa tanpa dukungan langsung dan tidak langsung dari Barat, kelangsungan hidup memalukan rezim kriminal ini tidak mungkin."

Mayor Jenderal Mousavi, menanggapi tawaran pihak Qatar untuk konsultasi lebih lanjut antara kedua negara, menekankan kesiapan Angkatan Bersenjata untuk bekerja sama di setiap tingkatan dan berkata: "Pemerintah, bangsa, dan Angkatan Bersenjata Qatar harus tahu bahwa Republik Islam Iran dan Angkatan Bersenjata kami akan berdiri di samping mereka sampai akhir."

Bapak Saud bin Abdulrahman Al Thani, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, dalam percakapan ini, juga menganggap tindakan rezim Zionis terhadap negaranya sebagai tindakan teroris dan menghargai serta berterima kasih atas solidaritas pemerintah dan bangsa Iran, terutama panggilan telepon Presiden negara kami kepada Emir Qatar.

Saud bin Abdulrahman Al Thani membandingkan serangan Israel seperti tusukan pisau yang tidak terhormat yang dilancarkan oleh rezim ini terhadap Qatar dan menambahkan: "Ini terjadi pada saat pertemuan dan sesi untuk membangun perdamaian sedang berlangsung dengan koordinasi dan permintaan dari semua pihak."

Wakil Perdana Menteri Qatar melanjutkan: "Rezim Zionis tidak terikat pada aturan, prinsip, atau dasar apa pun, dan peristiwa ini sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap semua garis merah dan pelanggaran terhadap semua prinsip internasional dan diplomasi."

Saud bin Abdulrahman Al Thani, sambil sekali lagi menghargai posisi Republik Islam Iran baik di masa lalu maupun terkait dengan peristiwa baru-baru ini, menyatakan: "Kami berharap dapat mengadakan pertemuan dalam waktu dekat untuk membahas masalah-masalah ini dan menemukan solusi praktis secara bersama-sama untuk tindakan semacam ini."

Dia melanjutkan: "Agresi terbaru yang dilakukan rezim ini terhadap Qatar adalah sejalan dengan penolakan mereka terhadap tindakan yang telah dipertimbangkan oleh Qatar untuk menemukan solusi damai untuk masalah Gaza."

Pada akhirnya, dia berharap bahwa dalam pertemuan Konferensi Islam, hasil yang praktis dan efektif akan dicapai dan semua orang, terutama rezim Zionis, akan menyaksikan dampaknya.