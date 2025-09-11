Ken'ani Berbicara tentang Pelajaran dari Serangan Israel ke Qatar untuk Negara-negara di Kawasan

Kantor berita Abna: Nasser Ken'ani, mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam sebuah catatan eksklusif untuk kantor berita Mehr, menyinggung serangan rezim Zionis baru-baru ini terhadap Qatar, menulis: "Serangan kriminal dan agresif rezim Israel ke Qatar untuk membunuh para pemimpin Hamas, mengandung banyak pelajaran. Semoga negara-negara Arab dan Islam di Asia Barat tidak mengabaikan pelajaran ini dan tidak lagi menempatkan masa depan kawasan dan negara mereka dalam bahaya ancaman yang menentukan."

Israel adalah sumber dan penyebab tak berkesudahan dari ketidakamanan, ketidakstabilan, dan perang skala penuh di kawasan Asia Barat.

Hukum internasional, PBB, dan mekanisme internasional tidak berdaya untuk menciptakan pencegahan terhadap mesin perang, agresi, dan teror Israel karena dukungan penuh dari pemerintah Amerika, Inggris, Jerman, dan Prancis terhadap rezim Israel.

Amerika adalah sekutu strategis Israel dan pencetus serta pendukung proyek "Israel Raya" dan mengandalkan Amerika untuk menangkal kejahatan Israel adalah contoh dari "bunuh diri karena takut mati."

"Israel Raya" adalah bagian dari tujuan proyek "Timur Tengah Raya atau Baru". Israel Raya muncul melalui perang, agresi, dan pendudukan, bukan melalui perdamaian, oleh karena itu, perdamaian dengan Israel, pada dasarnya, adalah komitmen sepihak terhadap rezim yang berontak, ekspansionis, dan rasis.

Keamanan tidak bisa dibeli dan bersekutu dengan Amerika tidak menciptakan keamanan. Senjata, peralatan pertahanan, dan pangkalan militer Amerika di negara-negara kawasan berada dalam pelayanan kepentingan strategis Amerika dan Israel.

Gerakan dan arus perlawanan di Palestina, Lebanon, Yaman, dan Irak adalah dukungan bagi negara-negara di kawasan Asia Barat terhadap kebrutalan Israel dan pengkhianatan Amerika.

Palestina adalah garis depan pertahanan keamanan kawasan terhadap proyek Israel Raya. Untuk menghukum Israel dan menciptakan pencegahan strategis, dukungan terhadap perlawanan di Palestina dan pemecahan blokade Jalur Gaza memiliki urgensi dan kepentingan strategis.

Mengusir Amerika dari kawasan Asia Barat adalah layanan untuk keamanan berkelanjutan kawasan dan pendahuluan kerja sama kolektif untuk keamanan bersama, komprehensif, dan berkelanjutan.

Rezim Assad di Suriah, meskipun memiliki kelemahan dan kekurangan, adalah bagian dari front pencegahan terhadap terorisme negara dan ekspansionisme Israel. Mendukung integritas teritorial Suriah, membangun pemerintahan nasional dan rakyat di negara ini, dan pertahanan kolektif Suriah terhadap ekspansi teritorial Israel, adalah bagian dari persamaan pencegahan terhadap agresi dan pemberontakan Israel.

Israel adalah ancaman paling mendesak dan paling berbahaya bagi keamanan dan stabilitas di kawasan. Sangat penting bagi negara-negara di kawasan Asia Barat untuk segera membentuk koalisi kolektif melawan rezim teroris Israel.

Memutus hubungan politik, ekonomi, dan perdagangan dengan Israel oleh negara-negara yang memiliki hubungan tersebut dengan Israel adalah layanan untuk keamanan nasional dan kolektif negara-negara Arab dan Islam.

Pertemuan darurat para pemimpin Arab-Islam di Doha, yang telah diumumkan oleh pejabat tinggi Qatar akan diadakan pada awal minggu depan, adalah kesempatan bagi negara-negara di kawasan Asia Barat untuk menerapkan pelajaran dari serangan rezim Israel ke Qatar dan meninjau kembali kesalahan strategis masa lalu.