Araghchi: Syarat Tiga Negara Eropa untuk Memperpanjang 'Snapback' Tidak Masuk Akal

Menurut laporan dari wartawan Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, dalam program wawancara berita khusus mengenai syarat tiga negara Eropa dalam negosiasi perpanjangan 'trigger', mengatakan: "Dua isu harus dipisahkan satu sama lain; pertama, dialog kita dengan tiga negara Eropa yang selalu berlangsung. Ketiga negara ini masih mengklaim, secara lahiriah, bahwa mereka adalah anggota JCPOA. Dalam beberapa tahun terakhir, kita secara teratur mengadakan pertemuan dengan mereka dan ini terus berlanjut, bahkan selama perang 12 hari, saya melakukan perjalanan untuk menghadiri beberapa konferensi internasional, termasuk di Jenewa dengan menteri luar negeri tiga negara dan perwakilan tinggi Uni Eropa. Setelah perang berakhir, pembicaraan yang sama berlanjut dengan mereka."

Dia menambahkan: "Salah satu perbedaan utama kita dengan mereka adalah masalah mekanisme yang disebut 'snapback', di mana mereka selalu mengancam akan menggunakan mekanisme ini, dan kita, Rusia, dan Tiongkok percaya bahwa mereka tidak memiliki hak tersebut, dan korespondensi kita untuk membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hak hukum tersebut masih terus berlanjut, dan ini adalah perselisihan hukum dan politik."

Araghchi menyatakan: "Pada saat ini, mereka menetapkan syarat-syarat bahwa jika dipenuhi, mereka akan memperpanjang mekanisme ini, tetapi syarat-syarat ini tidak dapat kita terima. Kita pada dasarnya tidak percaya bahwa mereka memiliki hak seperti itu, dan ketika mereka tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, tentu saja mereka tidak akan memiliki hak untuk memperpanjangnya. Selain itu, syarat-syarat mereka tidak realistis dan tidak masuk akal, dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional kita. Perselisihan ini masih berlanjut, dan perwakilan kita di Dewan Keamanan di New York sangat aktif dalam kerja sama erat dengan perwakilan Rusia dan Tiongkok serta beberapa negara lain yang sejalan dengan kita."

Araghchi menekankan bahwa mereka tidak menganggap penting syarat-syarat tiga negara Eropa, dan mengenai kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), dia mengatakan: "Kerja sama kita dengan IAEA adalah masalah terpisah dan tidak ada hubungannya dengan negosiasi kita dengan negara-negara Eropa. Karena meskipun ada beberapa perkembangan, kerja sama dengan IAEA memiliki manfaat bagi kita, dan kita sebagai anggota setia NPT memiliki beberapa kewajiban yang harus kita patuhi selama kita berada dalam perjanjian ini."

Dia menambahkan: "Sebelum negara-negara Eropa ingin mengajukan beberapa syarat mereka tentang program nuklir kita, kita sudah memulai negosiasi dengan IAEA. Pesan kita kepada IAEA adalah bahwa dalam kondisi baru, kerja sama kita dengan IAEA tidak bisa seperti sebelumnya."

Menteri Luar Negeri mengaitkan perubahan kondisi kerja sama dengan IAEA dengan dua alasan dan menambahkan: "Alasan pertama adalah bahwa ada perubahan di lapangan, dan beberapa fasilitas kita telah diserang dan diinvasi, dan kondisi di lapangan telah berubah. Dan yang kedua adalah bahwa kita memiliki undang-undang di parlemen dan pemerintah wajib melaksanakannya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan masalah ini, kita memulai negosiasi dengan mereka tentang bagaimana kerja sama kita dengan IAEA seharusnya setelah ini."

Araghchi menyatakan: "Negosiasi ini berlangsung dalam berbagai tahap dan mencapai teks di Wina, di mana hampir 10-20% sisanya untuk diselesaikan, dan pada akhirnya menyebabkan negosiasi dilanjutkan di tempat ketiga antara saya dan Bapak Grossi dan diselesaikan jika memungkinkan, dan ini dilakukan di Kairo."

IAEA secara resmi menerima bahwa kita harus memiliki bentuk kerja sama yang baru

Dia menjelaskan detail kesepakatan dengan IAEA: "Kesepakatan yang ditandatangani mendefinisikan kerangka kerja baru untuk kerja sama, di mana kerangka kerja baru ini memiliki beberapa karakteristik penting yang harus diperhatikan. Pertama, IAEA telah mengakui bahwa serangan terhadap fasilitas kita adalah ilegal, dan pengakuan ini telah dibuat."

Menteri Luar Negeri melanjutkan: "Kedua, IAEA telah mengakui bahwa kondisi baru telah muncul yang menuntut jenis kerja sama baru. Artinya, IAEA juga secara resmi telah menerima bahwa kita harus memiliki bentuk kerja sama yang baru. Ketiga, IAEA telah menerima bahwa undang-undang Parlemen Islam adalah mengikat bagi Republik Islam dan kerja sama baru ini harus dilakukan dalam kerangka itu."

Araghchi menambahkan: "Poin berikutnya adalah bahwa dalam perjanjian ini telah diterima bahwa menurut undang-undang parlemen, semua kejadian harus melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Nama undang-undang parlemen dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi telah disebutkan beberapa kali di dalamnya dan telah dirujuk kepada mereka untuk melakukan hal-hal melalui jalur itu."

Dia, mengacu pada detail poin berikutnya, mengatakan: "IAEA telah menerima bahwa harus ada pemisahan antara fasilitas yang telah dibom dan fasilitas yang belum dibom, dan masing-masing dari ini memiliki penjelasannya sendiri. IAEA, untuk inspeksi fasilitas yang tidak dibom, akan meminta akses dari kita kasus per kasus, dan kita, menurut undang-undang parlemen, akan mengirimkan permintaan ini ke Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, dan jika diterima, akses akan diberikan."