Grossi: "Kami Telah Mencapai Dokumen Teknis dengan Iran"

11 September 2025 - 00:07
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional mengumumkan: "Kami telah mencapai dokumen teknis dengan Iran yang berkaitan dengan pemberitahuan dan pelaksanaan inspeksi."

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, memberikan pernyataan mengenai posisi Iran.

Direktur Jenderal IAEA, berbicara tentang kesepakatan dengan Iran, mengatakan: "Sangat menggembirakan melihat kesiapan Iran untuk tetap berada dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir."

Dia menambahkan: "Iran telah menyatakan kekhawatiran mereka, dan adalah tugas kami sebagai organisasi internasional untuk menemukan cara dan sarana untuk mengatasinya."

Direktur Jenderal IAEA menjelaskan: "Kami telah mencapai dokumen teknis dengan Iran yang berkaitan dengan pemberitahuan dan pelaksanaan inspeksi."

