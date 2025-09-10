Ulyanov: "Peluang Telah Tercipta bagi Eropa untuk Menghentikan Mekanisme Pemicu"

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Russia Today, "Mikhail Ulyanov", perwakilan Rusia untuk organisasi internasional, menanggapi kesepakatan Iran dan IAEA, mengatakan: "Ini (kesepakatan) adalah kesempatan yang baik bagi tiga negara Eropa (E3) untuk menghentikan dan membatalkan proses mekanisme pemicu (snapback) dan mempertahankan jalur positif."

Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, dalam sebuah pesan di jejaring sosial X beberapa jam yang lalu menulis: "Hari ini di Kairo, kesepakatan dicapai dengan Araqchi, Menteri Luar Negeri Iran, mengenai mekanisme praktis untuk melanjutkan kegiatan inspeksi di Iran."

Dia menambahkan: "Ini adalah langkah penting ke arah yang benar. Saya juga berterima kasih kepada Badr Abdel Aty, Menteri Luar Negeri Mesir, atas komitmen dan kerja samanya."

Araqchi, setelah bertemu dengan Grossi dalam konferensi pers, berkata: "Hari ini menandai langkah penting dalam kesinambungan dan ketekunan itikad baik Republik Islam Iran untuk menyelesaikan setiap masalah yang terkait dengan program nuklir yang semata-mata damai melalui diplomasi dan dialog."

"Meskipun dihadapkan pada serangan ilegal dan kriminal, Iran tetap teguh dalam mempertahankan hak-haknya yang tidak dapat diganggu gugat untuk menggunakan energi nuklir secara damai sesuai dengan Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan, pada saat yang sama, telah menunjukkan kesiapannya untuk terlibat dalam dialog yang nyata dan bermakna untuk mengimplementasikan komitmen-komitmennya."