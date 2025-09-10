Gedung Putih: "Serangan ke Qatar Tidak Membantu Majunya Tujuan AS dan Israel"

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip CNN, "Karoline Leavitt", juru bicara Gedung Putih, mengatakan: "Pemboman sepihak di dalam Qatar, yang merupakan negara berdaulat dan sekutu dekat AS, tidak membantu memajukan tujuan Israel maupun AS."

Dia menambahkan: "Meskipun demikian, melenyapkan Hamas adalah tujuan yang berharga."

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa militer AS memberi tahu pemerintah pada Selasa pagi bahwa Israel akan menyerang Hamas, yang "sayangnya berada di sebagian Doha, ibu kota Qatar." Dia menambahkan: "Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Netanyahu, bukan keputusan yang saya buat."

Dia melanjutkan: "Pemboman sepihak di dalam Qatar, sebuah negara berdaulat dan sekutu dekat AS yang bekerja sangat keras dan berani mengambil risiko bersama kami untuk memediasi perdamaian, tidak memajukan tujuan Israel atau AS."

Presiden AS mengatakan: "Saya percaya bahwa insiden yang disayangkan ini dapat menjadi kesempatan untuk perdamaian. Saya juga telah berbicara dengan Emir dan Perdana Menteri Qatar dan berterima kasih kepada mereka atas dukungan dan persahabatan mereka dengan negara kami, dan meyakinkan mereka bahwa kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi di wilayah mereka."

Dia menambahkan: "Saya ingin semua sandera dan jenazah mereka yang tewas dibebaskan dan perang ini berakhir sekarang! Saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu setelah serangan itu. Perdana Menteri mengatakan kepada saya bahwa dia ingin membangun perdamaian."

Trump mengatakan bahwa Witkoff diperintahkan untuk memberi tahu Qatar tentang serangan Israel, dan dia melakukannya, tetapi sudah terlambat.

Rezim Zionis, yang tidak dapat mencapai salah satu tujuannya di Gaza selama lebih dari 700 hari perang, pada hari Selasa menargetkan tim negosiator gerakan Hamas di Qatar, tanpa mempertimbangkan hukum internasional dan dalam tindakan pengecut, sekali lagi menunjukkan bahwa perdamaian dengan rezim palsu ini hanyalah fatamorgana.