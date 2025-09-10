Dirilisnya Gambar Khalil al-Hayya Beberapa Jam Setelah Serangan Tel Aviv

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Sadi al-Balad, beberapa jam setelah serangan rezim Zionis ke Doha, sebuah gambar pemimpin senior Hamas di ranjang rumah sakit dirilis, di mana ia menunjukkan simbol kemenangan dengan jari-jarinya.

Tidak ada rincian lebih lanjut yang dirilis mengenai hal ini. Kantor berita Mehr tidak mengkonfirmasi keaslian foto ini.

Perlu dicatat bahwa sebelumnya Hamas telah mengumumkan kegagalan upaya teroris rezim Zionis untuk membunuh para pemimpin Hamas di Doha, Qatar.

Gerakan perlawanan Islam Palestina Hamas, dalam sebuah pernyataan, mengumumkan: "Upaya putus asa rezim Zionis untuk membunuh delegasi negosiator Hamas di ibu kota Qatar adalah kejahatan keji, agresi terang-terangan, dan pelanggaran nyata terhadap semua hukum internasional."

Pernyataan itu melanjutkan: "Kejahatan ini merupakan serangan terhadap kedaulatan negara Qatar; sebuah negara yang, bersama dengan Mesir, memainkan peran penting dan bertanggung jawab dalam memajukan mediasi dan upaya untuk menghentikan agresi dan mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Tindakan ini sekali lagi mengungkap sifat kriminal para penjajah dan keinginan mereka untuk menghancurkan setiap kesempatan untuk mencapai kesepakatan."

Hamas menyatakan: "Kami menekankan bahwa musuh telah gagal membunuh saudara-saudara kami di delegasi negosiator, sementara sejumlah saudara martir telah mencapai tempat terhormat dan mulia. Mereka adalah: Martir Jihad Labad - Direktur kantor Khalil al-Hayya Martir Hammam al-Hayya - Putra Khalil al-Hayya Martir Abdullah Abdul Wahid - Pengawal Martir Momen Hassounah - Pengawal Martir Ahmed al-Mamlouk - Pengawal

Kami juga menyampaikan belasungkawa atas kemartiran 'Badr Saad Mohammed Al-Humaydi', seorang anggota pasukan keamanan internal Qatar."