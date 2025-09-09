Menurut kantor berita ABNA, mengutip TASS, Gideon Rachman, komentator dan analis Financial Times, percaya bahwa orang Eropa harus memiliki rencana cadangan jika presiden AS Donald Trump menolak untuk mendukung orang Eropa dalam memberikan bantuan militer ke Ukraina.

Menurutnya, "risiko nyata bagi orang Eropa adalah mereka begitu tenggelam dalam kerumitan diplomasi sehingga mereka gagal melihat gambaran yang lebih besar."

Dia menambahkan: "Presiden AS telah berulang kali menunjukkan melalui kata-kata dan tindakannya bahwa dia tidak menginginkan komitmen untuk membela Ukraina. Meyakinkan Trump untuk meningkatkan tekanan militer dan ekonomi pada Rusia akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tetapi jika bisikan di telinga Trump tidak berhasil, Eropa membutuhkan rencana kedua."

Menurut Rachman, apa yang disebut "koalisi sukarela" sedang mendiskusikan kemungkinan penggunaan "perisai udara Amerika" untuk memastikan gencatan senjata, karena mereka tahu bahwa persetujuan Rusia terhadap gencatan senjata tidak mungkin.

Dia menekankan: "Perisai udara akan mencakup peningkatan besar dalam pertahanan udara yang mampu menutup langit dari drone Rusia, meskipun tidak termasuk rudal balistik."

Rachman menambahkan: "Orang Eropa sampai batas tertentu dapat membantu melalui dukungan angkatan laut untuk melindungi wilayah udara Ukraina. Diskusi tentang kemungkinan penempatan kapal induk oleh Eropa juga telah diajukan."