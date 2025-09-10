Qaddoumi: Upaya Teror Pemimpin Hamas di Doha Gagal

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perwakilan Hamas di Tehran, Khaled Qaddoumi, menegaskan bahwa upaya rezim Zionis dengan dukungan langsung Amerika Serikat untuk membunuh para pemimpin Hamas di Doha berakhir gagal. Ia mengungkapkan, serangan dilakukan saat para pemimpin Hamas sedang membahas usulan yang disebut “rencana Amerika” dalam sebuah pertemuan internal.

Qaddoumi menambahkan, meski beberapa anggota eksekutif Hamas gugur, para pemimpin utama selamat dari upaya teror tersebut. Ia menuding Washington selalu memfasilitasi kejahatan Zionis dengan ilusi negosiasi.

Menurutnya, kegagalan dunia internasional mengambil sikap tegas terhadap Israel membuat rezim tersebut terus melakukan genosida di Gaza. Ia menegaskan kembali komitmen Hamas bersama rakyat Palestina: “Jalan ini hanya memiliki dua ujung – kemenangan atau kesyahidan.”