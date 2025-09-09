  1. Home
Maduro: AS Berupaya Mengubah Rezim di Venezuela

9 September 2025 - 12:57
News ID: 1725303
Source: ABNA
Presiden Venezuela mengungkap tujuan utama dari tekanan Washington baru-baru ini terhadap negaranya, menyebut rencana AS sebagai upaya untuk mengubah rezim di Caracas.

Menurut kantor berita ABNA, mengutip jaringan Al Mayadeen, Nicolás Maduro, Presiden Venezuela, menyatakan bahwa tidak ada "ketegangan" antara negaranya dan Amerika Serikat dan apa yang terjadi adalah agresi nyata AS terhadap negaranya.

Dia menambahkan: "Mereka [Amerika] mencoba untuk mengubah sistem politik Venezuela dan memaksakan model pemerintahan bawahan demi kepentingan oligarki Amerika."

Maduro menekankan: "Tidak ada yang akan mampu mempermalukan Venezuela dan kami tidak akan pernah membiarkan kekaisaran Amerika mempermalukan bangsa kami."

