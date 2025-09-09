Rincian Proposal Amerika untuk Gencatan Senjata di Gaza

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Russia Today, sumber-sumber Zionis untuk pertama kalinya dalam wawancara dengan Channel 12 TV rezim Zionis mengungkapkan rincian proposal gencatan senjata AS dan mengatakan bahwa berdasarkan proposal ini, semua tawanan Zionis akan dibebaskan dalam waktu 48 jam sejak dimulainya kesepakatan.

Sebagai imbalannya, tawanan Palestina, termasuk mereka yang dijatuhi hukuman seumur hidup, juga akan dibebaskan. Poin terakhir dari proposal ini juga merujuk pada jenazah tawanan Zionis dan bahwa waktu tertentu akan ditentukan selama periode gencatan senjata untuk penyerahan mereka.

Proposal gencatan senjata ini akan berlangsung selama 60 hari dan diklaim bahwa Trump telah memperkenalkan dirinya sebagai penjamin pribadi. Sumber-sumber Zionis menambahkan bahwa kerangka proposal ini lebih luas dari proposal-proposal sebelumnya dan tidak hanya tentang penarikan tentara Zionis dan pembentukan pemerintahan alternatif di Gaza, tetapi juga mencakup perlucutan senjata Hamas. Padahal, masalah perlucutan senjata adalah salah satu garis merah perlawanan Palestina.

Penarikan Zionis dari Gaza akan dilakukan secara bertahap, tetapi bagian utamanya akan terjadi di awal gencatan senjata.

Namun, pihak Palestina tidak percaya pada jaminan Amerika Serikat dalam hal ini.