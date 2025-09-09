Serangan Drone Israel Terhadap Mobil di Selatan Beirut

Menurut laporan dari Kantor Berita Nasional Lebanon, sebuah drone Israel pada Senin malam menargetkan sebuah mobil di dekat Masjid lingkungan Zarout, yang terletak di antara dua kota Al-Jiyeh dan Barja di wilayah Iqlim al-Kharroub. Wilayah ini terletak sekitar 30 kilometer di selatan Beirut. Sumber-sumber resmi menyatakan bahwa serangan ini terjadi beberapa jam setelah serangkaian serangan udara Israel di Lebanon timur yang, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, menyebabkan lima orang syahid. Tentara Israel mengklaim bahwa serangan-serangan ini menargetkan posisi-posisi milik Hizbullah.