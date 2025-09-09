"Kami tidak takut pada skenario apa pun; Pengepungan Gaza oleh Israel harus dipecahkan"

Menurut kantor berita ABNA, divisi internasional: Armada solidaritas internasional "Samoud" dengan lebih dari 70 kapal dari 44 negara di dunia, memulai perjalanannya pada hari Minggu, 31 Agustus 2025, dengan tujuan memecahkan pengepungan Gaza dan menuju ke jalur tersebut. Kata "Samoud" berarti "perlawanan".

Berbagai koalisi internasional, termasuk "Armada Kebebasan", "Gerakan Global untuk Gaza", "Konvoi Samoud", dan "Al-Samoud Nusantara" dari Malaysia, hadir dalam armada ini. Juga, tokoh-tokoh terkemuka seperti Greta Thunberg, Mariana Mortágua, dan aktivis hak asasi manusia lainnya telah berpartisipasi dalam aksi ini. Diumumkan bahwa puluhan kapal lainnya dari Tunisia dan negara-negara Mediterania akan bergabung dengan armada ini pada tanggal 4 September.



Armada Global Samoud adalah konvoi maritim terbesar di dunia. Ribuan orang berkumpul untuk mencapai Gaza pada pertengahan September. Rute kapal adalah perairan internasional dekat Tunisia, Libya, perairan Mesir, dan Gaza. Rezim pendudukan Yerusalem telah menekankan bahwa mereka akan menahan para aktivis di kapal-kapal ini.



Dalam hal ini, "Dominic", seorang anggota Belanda dari Armada Global Samoud, mengatakan kepada wartawan kantor berita Mehr: "Saya telah mendukung Palestina sejak lama dan memprotes kejahatan Israel terhadap bangsa Palestina. Bergabungnya saya dengan armada ini tidak tiba-tiba atau kebetulan, tetapi karena gelombang solidaritas internasional dengan rakyat Gaza."



Dia menambahkan: "Kami telah berkumpul dari puluhan negara untuk memecahkan pengepungan Gaza dengan perahu dan kapal kami. Kami bermaksud untuk menunjukkan kepada rakyat Palestina dengan konvoi maritim ini bahwa mereka tidak sendirian, mereka tidak tak terlihat, tetapi ketidakadilan dan kejahatan yang dilakukan oleh Zionis terhadap mereka adalah jelas dan terang."

Dominic, merujuk pada keheningan pemerintah terhadap kejahatan rezim Zionis, menekankan: "Ketika tidak ada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung Palestina dan mengutuk rezim Zionis, rakyat dan masyarakat sipil berkumpul untuk membuktikan kepada mereka bahwa kita semua, dengan bergandengan tangan dan berusaha, dapat memecahkan pengepungan Jalur Gaza dan kita tidak akan berhenti berusaha sampai Palestina bebas."



Anggota Belanda dari Armada Global Samoud ini menambahkan: "Israel, sama seperti mengancam kapal-kapal sebelum konvoi Samoud, juga mengancam kapal-kapal armada global ini. Kami telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kejahatan apa pun dari militer Zionis dan kami tidak takut pada apa pun; apa pun yang terjadi pada kami, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh rakyat Palestina."

Pada akhirnya, dia berbicara kepada bangsa Palestina: "Kami tidak peduli dengan pemerintah kami dan keheningan mereka; kami, rakyat biasa, akan berada di sisi Anda sampai kebebasan Palestina. Kami tidak akan pernah menyerah dan kami akan datang kepada Anda, jangan khawatir dan jangan kehilangan harapan."



