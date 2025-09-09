Terbongkarnya Ancaman Rezim "Al-Jolani" terhadap Keluarga Suriah

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Ma'loumah, sumber-sumber yang mengetahui di Suriah mengumumkan bahwa rezim teroris Al-Jolani telah mengancam keluarga Alawite setelah kejahatan rezim ini terhadap mereka terbongkar.

Berdasarkan laporan ini, selama periode terakhir, puluhan kasus penculikan terhadap keluarga Alawite telah dicatat di beberapa kota di Suriah, terutama di Baniyas, Jableh, dan Latakia. Elemen-elemen teroris di bawah komando Al-Jolani menguasai kota-kota ini.

Ada dokumen dan bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang yang diculik telah dipindahkan ke daerah-daerah yang tidak diketahui dan geng di bawah komando Al-Jolani telah mengancam keluarga Alawite untuk tidak mempublikasikan kasus-kasus ini agar tetap aman.

Sebelumnya, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia telah menerbitkan laporan rinci yang menyatakan bahwa setelah sembilan bulan sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad di negara itu, situasi internal negara itu belum bergerak menuju stabilitas, tetapi kekosongan dan ketidakstabilan telah meluas ke setiap jengkal tanah Suriah, dan pembunuhan serta penjarahan telah menjadi hal yang umum di sebagian besar provinsi.



