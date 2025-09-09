Hamas: Tindakan Netanyahu adalah Wajah Terburuk dari Kejahatan dan Sadisme

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Jazeera, gerakan Hamas, dalam menanggapi peringatan dan ancaman Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, terhadap penduduk Gaza, menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu tentang penghancuran puluhan menara perumahan di kota Gaza dan pengungsian penduduknya yang tidak bersalah, adalah gambaran dari bentuk-bentuk sadisme dan kejahatan terburuk dari seorang penjahat perang yang telah melanjutkan kekejaman brutalnya terhadap warga sipil selama hampir dua tahun.

Hamas menyebut Netanyahu sebagai teroris dan menganggap peringatannya terhadap penduduk Gaza dan perintah untuk mengevakuasi kota sebagai tindakan publik untuk pengungsian paksa rakyat di bawah tekanan pemboman, pembunuhan, kelaparan, dan ancaman.

Gerakan ini mengutuk keheningan dan ketidakmampuan lembaga-lembaga PBB, terutama Dewan Keamanan Internasional, dalam menghadapi kejahatan-kejahatan brutal ini dan menuduh pemerintah Amerika Serikat sebagai kaki tangan dalam kejahatan ini.

Benjamin Netanyahu kemarin mengakui kejahatannya di kota Gaza, mengatakan bahwa dalam dua hari terakhir, 50 menara di Gaza telah sepenuhnya dihancurkan oleh rudal yang diluncurkan oleh jet tempur rezim Zionis.

Dalam pernyataannya, Hamas memuji gerakan internasional untuk menentang keheningan di hadapan rezim Zionis dan meningkatnya penentangan global terhadap genosida di Jalur Gaza. Ia juga menyerukan kepada semua negara dan orang-orang bebas di dunia untuk mengintensifkan tindakan mereka melawan rezim pendudukan fasis dan memaksanya untuk menghentikan kejahatan dan pelanggaran hak-hak rakyat Palestina.

Di sisi lain, Yisrael Katz, Menteri Perang rezim Zionis, mengancam pada hari Senin untuk melancarkan badai yang menghancurkan di Gaza. Dia mengatakan bahwa Hamas harus membebaskan sandera dan meletakkan senjata atau menghadapi kehancuran total Jalur Gaza.

Rezim Zionis telah memulai operasi besar-besaran untuk menghancurkan gedung-gedung perumahan bertingkat tinggi di kota Gaza beberapa hari yang lalu, yang telah meningkatkan jumlah keluarga yang mengungsi. Para pengamat memperingatkan bahwa tujuan dari tindakan ini adalah untuk secara paksa mengusir warga Palestina ke selatan sebagai bagian dari rencana besar Amerika-Zionis untuk pengungsian paksa mereka dari Gaza.



