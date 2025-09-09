  1. Home
Penunjukan Sekretaris Jenderal Majelis Dunia Ahlul Bayt (a.s.) atas perintah Pemimpin Tertinggi Revolusi

9 September 2025 - 12:54
News ID: 1725295
Source: ABNA
Pemimpin Revolusi Islam menunjuk Hojjat-ol-Islam wal-Moslemin Ramazani sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Dunia Ahlul Bayt (a.s.) untuk satu periode lagi.

Menurut kantor berita Ahlul Bayt (a.s.) – ABNA – Pemimpin Revolusi Islam menunjuk Hojjat-ol-Islam wal-Moslemin Ramazani sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Dunia Ahlul Bayt (a.s.) untuk satu periode lagi.

Hojjat-ol-Islam wal-Moslemin Akhtari, Ketua Dewan Tinggi Majelis Dunia Ahlul Bayt (a.s.), telah mengirimkan surat kepada Ayatollah Khamenei yang berisi laporan hasil pemungutan suara Dewan Tinggi Majelis mengenai calon yang diusulkan untuk jabatan Sekretaris Jenderal Majelis Dunia Ahlul Bayt (a.s.). Mengingat tingginya suara yang diperoleh Bapak Ramazani, Pemimpin Revolusi menunjuknya sebagai Sekretaris Jenderal Majelis.


 

