Klaim Jurnalis Wall Street Journal tentang Kemungkinan Pertemuan antara "Araqchi" dan "Grossi"

Seorang jurnalis dari surat kabar Wall Street Journal mengklaim bahwa Menteri Luar Negeri Iran kemungkinan akan bertemu dengan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) besok. Menurut kantor berita ABNA, Lawrence Norman, jurnalis Wall Street Journal, pada hari Senin mengklaim kemungkinan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Iran dan Direktur Jenderal IAEA dalam sebuah pesan di akun "X" miliknya.