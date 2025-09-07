Hamas: Tujuan Penghancuran Total Kota Gaza, Kejahatan Tak Tertandingi dalam Sejarah Modern

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengecam keras penghancuran sistematis menara hunian di Jalur Gaza oleh rezim Zionis, menyebutnya upaya pengusiran paksa warga sipil dan kejahatan terang-terangan terhadap penduduk tak berdaya. Hamas menegaskan bahwa penargetan gedung-gedung yang dihuni pengungsi, perempuan, dan anak-anak adalah alasan palsu untuk menutupi kejahatan perang yang berpotensi sebagai genosida.

Hamas memperingatkan bahwa jika praktik ini terus berlanjut, dengan tujuan menghancurkan total kota Gaza dan memaksa penduduknya mengungsi, hal ini akan menjadi kejahatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah kontemporer. Mereka menyerukan PBB, Dewan Keamanan, serta negara-negara Arab, Islam, dan komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas, menghentikan serangan brutal rezim Netanyahu, dan membawa para pemimpinnya ke pengadilan sebagai pelaku kejahatan perang.