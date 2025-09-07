Pakar Militer Mesir: Israel Tak Berani Menembak ke Perbatasan Mesir, Rakyat Gaza Tidak Akan Mengungsi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ali Al-Tawab, pakar militer Mesir, menegaskan bahwa rencana Israel untuk menguasai Gaza bertujuan sekadar mendapatkan keuntungan politik domestik bagi Netanyahu, bukan keberhasilan militer nyata. Kerugian ekonomi Israel sejak 7 Oktober 2023 telah melampaui ratusan miliar dolar, sementara dukungan Amerika dan Eropa menjaga kelangsungan Tel Aviv.

Al-Tawab menegaskan bahwa Mesir tidak akan membiarkan pengungsi Palestina masuk melalui perbatasan Rafah, dan Netanyahu bahkan tidak berani menembaki perbatasan Mesir karena reaksi militer Mesir akan instan dan keras. Ia menambahkan bahwa klaim Israel mengenai penguasaan Tepi Barat hanyalah manuver politik untuk mengalihkan perhatian dari situasi nyata.

Pakar Mesir itu menekankan bahwa rakyat Gaza tetap bertahan di tanah mereka, menunjukkan keberanian dan keteguhan di medan, serta menyerukan slogan “Kemenangan atau Syahid” sebagai simbol perlawanan mereka terhadap agresi Israel.