Laporan Kehadiran Pendamping Iran di Karavan Shumud; “Laskar Hizbullah Global” dari Tunisia hingga Spanyol Menuju Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ratusan aktivis dari berbagai negara, termasuk dari Iran, bergabung dalam Karavan Shumud yang berangkat dari Barcelona, Spanyol menuju Gaza untuk menembus blokade. Dari Tunisia, ratusan pendukung Palestina dari 45 negara juga bersiap bergabung, menjadikan armada ini dengan 70 kapal sebagai gerakan global terbesar melawan pengepungan Gaza.

Beberapa tokoh Iran seperti Muhammad Muslim Wafi, Ali Akbar Sayyah Taheri, dan Dr. Maqsudi ikut serta bersama para aktivis dari berbagai bangsa, agama, dan latar belakang. Mereka menegaskan bahwa gerakan ini sepenuhnya rakyat, bukan milik pemerintah, dan bertujuan menyelamatkan Gaza dari kelaparan akibat blokade.

Menurut para penggagas, satu-satunya jalan menghentikan genosida di Gaza adalah solidaritas dunia. Meski penuh risiko, para peserta menyebut diri mereka “Laskar Hizbullah Global”, gelombang kebebasan lintas bangsa yang siap menantang kezaliman rezim Zionis demi kebebasan Palestina.