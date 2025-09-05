Trump: "Kami Kehilangan India dan Rusia untuk China"

Menurut kantor berita ABNA, Donald Trump, Presiden AS, memposting foto di jejaring sosial Truth Social setelah pertemuan baru-baru ini antara pejabat senior dari China, Rusia, dan India di KTT Shanghai, dan menulis: "Sepertinya kita telah kehilangan India dan Rusia untuk China yang gelap."

Dalam beberapa hari terakhir, banyak pertemuan bilateral dan multilateral diadakan di sela-sela KTT Shanghai antara para pemimpin negara anggota Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok juga mengadakan manuver besar dengan partisipasi para pemimpin dan perwakilan dari puluhan negara anggota SCO, yang oleh Trump disebut sebagai konspirasi melawan Amerika Serikat.