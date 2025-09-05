Putin mengundang Zelensky untuk bernegosiasi di Moskow dengan "jaminan keamanan 100%"

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Izvestia, Presiden Rusia Vladimir Putin, merujuk pada keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa, mengatakan bahwa ini adalah hak dan pilihan yang sah bagi negara itu.

Putin mengumumkan bahwa Moskow "siap" untuk menjadi tuan rumah perundingan damai dengan Ukraina dan Rusia akan menjamin keamanan penuh delegasi Ukraina di Moskow. Menurutnya, Moskow adalah tempat terbaik untuk pertemuan antara Rusia dan Ukraina di tingkat tertinggi.

Dia berkata: "Pihak Ukraina meminta pertemuan ini dan mengusulkannya. Saya siap. Silakan datang; kami pasti akan menyediakan kondisi untuk bekerja dan menjamin keamanan. Anda akan 100% aman."

Menurutnya, mengadakan pertemuan seperti itu di negara ketiga dan netral adalah "permintaan yang berlebihan."

Presiden Rusia juga mengatakan bahwa Moskow akan menghormati jaminan keamanan yang harus dirumuskan untuk Rusia dan Ukraina.

Dia juga memperingatkan, sehari setelah sekutu Barat Kiev berjanji untuk kehadiran militer di Ukraina jika ada kesepakatan damai dengan Rusia, bahwa setiap pasukan Barat yang dikirim dan ditempatkan di Ukraina "akan menjadi target yang sah bagi tentara Moskow."

Putin menekankan: "Jika ada kekuatan yang muncul di sana, terutama selama konflik, kami akan melanjutkan dengan asumsi bahwa mereka adalah target yang sah."

Presiden Rusia menegaskan bahwa "setiap negara memiliki hak untuk memilih di bidang keamanan, tetapi pilihan ini tidak dapat mengorbankan keamanan negara lain."

Dia sekali lagi menegaskan bahwa Moskow sepenuhnya menentang masuknya Ukraina ke NATO. Menurutnya, sesuai dengan konstitusi Ukraina, perjanjian tentang wilayah harus disetujui melalui referendum, tetapi untuk itu, keadaan darurat militer di negara itu harus dicabut terlebih dahulu.

Putin mengatakan bahwa "dunia saat ini, melalui kemajuan teknologi, sangat saling terhubung, dan mengisolasi diri dalam apa yang disebut 'cangkang nasional' tidak hanya tidak berguna tetapi juga berbahaya karena melemahkan daya saing. Rusia menyambut baik interaksi dengan semua negara, terutama teman-teman kita dan negara-negara yang ingin bekerja sama dengan kita. Kami tidak mengisolasi diri dan tidak menghindari siapa pun."

Presiden Rusia, berbicara di "Forum Ekonomi Timur" di Vladivostok, menambahkan bahwa dia telah setuju dengan Presiden AS Donald Trump untuk saling menghubungi "jika perlu."

Dia menambahkan bahwa dia memiliki "dialog terbuka" dengan Trump dan melanjutkan: "Dia tahu bahwa saya menyambut percakapan seperti itu. Saya tahu bahwa dia juga menyambutnya."

Putin, merujuk pada pertemuan baru-baru ini dari kelompok yang dikenal sebagai "Koalisi Keinginan" di Eropa, menambahkan bahwa "tetapi berdasarkan hasil konsultasi ini di Eropa, kami belum melakukan percakapan" dengan Trump.