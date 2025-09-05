Aktivis HAM Bahrain: Anak-anak Dipenjara Layaknya Kriminal

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Aktivis HAM Bahrain, Ibtisam al-Sayegh, mengecam perlakuan rezim terhadap anak-anak yang diperlakukan seperti penjahat dan dijebloskan ke pusat-pusat hukuman dengan dalih lembaga sosial. Ia menegaskan, memenjarakan anak karena alasan politik adalah tindakan memalukan dan pelanggaran nyata hak anak.

Ia menyinggung kasus bocah 14 tahun, Nirin Abbas, yang ditahan jauh dari keluarganya akibat kasus politik, padahal sejak kecil telah kehilangan ayah. Menurutnya, kebijakan represif semacam ini hanya menanamkan luka pada generasi muda dan menghancurkan masa depan bangsa.