Peringatan Mendadak dari Kanada; "Orang-orang jangan bepergian ke Jerman"

Menurut kantor berita Abna, mengutip Russia Today, pemerintah Kanada telah meminta warga negara tersebut untuk tidak bepergian ke Jerman karena meningkatnya serangan teroris di negara itu.

Peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kanada menyatakan bahwa tingkat risiko di Jerman telah menjadi seperti di Zimbabwe. Eropa menghadapi ancaman teroris dan dalam beberapa tahun terakhir sejumlah negara dan kota di benua ini telah menjadi sasaran serangan tersebut.

Pemerintah Kanada menambahkan bahwa dalam serangan-serangan ini di Jerman, banyak orang tewas dan terluka, dan ada kemungkinan serangan lebih lanjut akan terjadi.

Kanada juga merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis di Jerman.

Peringatan dari Kanada ini dikeluarkan bersamaan dengan tindakan serupa oleh Amerika Serikat dan Australia, di mana Jerman, Italia, Prancis, Spanyol, dan Inggris terlihat dalam daftar negara-negara berisiko tinggi.